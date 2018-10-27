Дипломаты РФ поздравили Австрию с национальным днем флагом Латвии

Российская Миссия при ОБСЕ, расположенная в Вене, поздравила Австрию с национальным днем, но для иллюстрации использовала флаг Латвии.

Скриншот поздравления опубликовал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Российские дипломаты в Вене поздравили Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?", - написал Щерба.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw — olexander scherba (@olex_scherba) October 26, 2018

В начальном твите российской миссии содержался текст с поздравлением и фото флагов Латвии и России.

Позже твит удалили и опубликовали уже с австрийским флагом.