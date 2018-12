Трамп хоче обговорити "неконтрольовану гонку озброєнь" із Путіним і Сі Цзіньпінем

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що колись у майбутньому обговорить військові розробки зі своїми колегами з Китаю та Росії з надією закінчити те, що він назвав гонкою озброєнь.

"Я впевнений, що у певний час у майбутньому президент Сі та я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо говорити про ґрунтовне припинення того, що стало значною та неконтрольованою гонкою озброєнь", - написав Трамп у своєму Twitter вранці 3 грудня після повернення з саміту G20, що відбувся в столиці Аргентини.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!