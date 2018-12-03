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Трамп хоче обговорити "неконтрольовану гонку озброєнь" із Путіним і Сі Цзіньпінем

Понеділок, 3 грудня 2018, 16:24

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що колись у майбутньому обговорить військові розробки зі своїми колегами з Китаю та Росії з надією закінчити те, що він назвав гонкою озброєнь.

"Я впевнений, що у певний час у майбутньому президент Сі та я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо говорити про ґрунтовне припинення того, що стало значною та неконтрольованою гонкою озброєнь", - написав Трамп у своєму Twitter вранці 3 грудня після повернення з саміту G20, що відбувся в столиці Аргентини.

"США витратили 716 мільярдів доларів цього року (на оборону. - Ред.). Божевільно!" - додав він.

Трамп раніше заявив про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією через його недотримання з боку Москви.

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Москва хоче відновити повномасштабний діалог зі Сполученими Штатами про ракетний договір.

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Трамп Росія Китай
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