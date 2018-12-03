Трамп хочет обсудить "неконтролируемую гонку вооружений" с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что когда-то в будущем обсудит военные разработки со своими коллегами из Китая и России в надежде закончить то, что он назвал гонкой вооружений.

"Я уверен, что в определенное время в будущем президент Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о основательном прекращении того, что стало значительной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал Трамп в своем Twitter утром 3 декабря после возвращения из саммита G20, который состоялся в столице Аргентины.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

"США потратили 716 млрд долларов в этом году (на оборону. - Ред.). Безумие!" - добавил он.

Трамп ранее заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией из-за его несоблюдения со стороны Москвы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет восстановить полномасштабный диалог с Соединенными Штатами о ракетном договоре.