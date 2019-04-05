Лівійський фельдмаршал почав наступ на Тріполі, куди прибув генсек ООН
Командувач Лівійської національної армії (LNA) фельдмаршал Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Тріполі, куди приїхав генсек ООН Антоніо Гуттьєреш.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За словами місцевих жителів, війська, пов'язані з урядом у Тріполі, перемістили більше бойових машин з західного міста Місрата в столицю, щоб захистити місто від військ Хафтара.
У четвер сили Хафтара захопили місто Гарьян, розташоване приблизно в 80 км на південь від Тріполі. Але LNA не вдалося захопити контрольно-пропускний пункт на захід від столиці Лівії в спробі закрити прибережну дорогу в Туніс, головну артерію Тріполі.
Хафтар почав наступ на Тріполі перед черговим раундом мирних переговорів в Лівії під егідою ООН.
У Тріполі вчора прибув генсек ООН, який заявив, що "глибоко стурбований військовими пересуваннями в Лівії і ризиком конфронтації", закликавши сторони до діалогу.
Сьогодні Гуттьєреш повідомив, що збирається відвідати міста Тобрук і Бенгазі, підконтрольні Хафтару.
I am flying from Tripoli to Tobruk and Benghazi. My aim remains the same: avoid a military confrontation. I reiterate that there is no military solution for the Libyan crisis, only a political one.— António Guterres (@antonioguterres) 5 квітня 2019 р.
"Моя мета залишається тією ж: уникнути військового протистояння. Я повторюю, що немає військового рішення для лівійської кризи, тільки політичне", - написав він у Twitter.
Після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році в Лівії встановилося двовладдя. Тріполі і захід країни знаходяться під контролем уряду національної єдності, який підтримує ООН.
Схід і частково південь Лівії контролює обрана в 2014 році палата представників ("уряд в Тобруці"), яку підтримує Хафтар і його армія.