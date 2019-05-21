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Російський літак порушив повітряний простір Естонії

Вівторок, 21 травня 2019, 09:56

Російський літак порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів у повітряному просторі Естонії менше однієї хвилини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У минулу суботу в повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо без дозволу увійшов літак ТУ-154 ВМФ РФ.

Літак провів у повітряному просторі Естонії менше однієї хвилини. Транспондер літака був включений, літак слідував за представленим планом польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.

У понеділок МЗС викликало посла Росії в Естонії і передало йому ноту. Це перше за цей рік порушення повітряного кордону Естонії літаком РФ.

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Естонія
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