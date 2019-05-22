Президент Молдови дав депутатам два тижні на формування коаліції, інакше – розпуск

Президент Молдови Ігор Додон звернувся в Конституційний суд, щоб з'ясувати коли закінчуються три місяці, після яких з'являються підстави для розпуску парламенту.

Про це Ігор Додон оголосив на брифінгу 22 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У своєму зверненні Додон просить КС пояснити, з якої дати відраховуються три місяці: з дати визнання мандатів депутатів — 9 березня або з дня скликання першого засідання — 21 березня.

"Швидше за все є тільки два тижні. Якщо за ці два тижні вони не знайдуть спільну мову і не створять більшість, я буду змушений розпустити парламент. Час пішов", — заявив Додон.

На виборах у Молдові, що відбулися 24 лютого, Партія соціалістів, яка підтримує чинного президента і виступає за тіснішу взаємодію з Росією, отримала 35 мандатів, Демократична партія Молдови на чолі з Володимиром Плахотнюком — 30 мандатів, проєвропейський блок ACUM - 26 мандатів, партія "Шор" - сім. Також до парламенту пройшли три незалежні кандидати.