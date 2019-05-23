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В Канаді обезголовили український пам’ятник князю Володимиру

Четвер, 23 травня 2019, 14:06

У канадському місті Вінніпег невідомі відітнули голову та хрест на пам'ятнику київському князю Володимиру Великому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

Невідомі пошкодили пам'ятник, встановлений біля собору Святих Володимира і Ольги Української греко-католицької церкви, у ніч на вівторок.

 

Разом з головою вандали відрізали частину хреста, який був у рухах Володимира.

Пам'ятник, створений скульптором Лео Молом, був встановлений на кошти української громади Вінніпега та освячений в 1984 році Папою Римським Іваном Павлом ІІ.

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