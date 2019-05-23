Суд ЄС відхилив апеляцію Ле Пен на повернення 300 тисяч євро Європарламенту

Суд ЄС відхилив апеляцію лідера ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у справі про фіктивне працевлаштування помічниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Суд прийшов до висновку, що Ле Пен "не змогла довести, що її асистент фактично виконувала свої обов'язки".

У червні минулого року Європейський суд юстиції визнав законною вимогу Європарламенту на адресу Ле Пен повернути 300 тисяч євро, виплачених з фондів на зарплату помічниці політика. Після цього вона оскаржила це рішення суду.

Після програшу апеляція в Суді ЄС Ле Пен вичерпала можливості опротестувати вирок.

В аналогічній справі Європарламент також вимагає від Ле Пен повернути близько 40 тисяч євро за використання охоронця в якості помічника.

В обох випадках організація спиралася на розслідування, проведене Офісом ЄС по боротьбі з шахрайством.