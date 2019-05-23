Литва розвернула на кордоні систему запуску ракет, яку завозили з Білорусі

Співробітники литовської митниці цього тижня не дозволили ввезти в країну систему запуску ракет із Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.

Компоненти системи M20 Missile Weapon System Model намагалися ввезти в Литву на двох вантажних автомобілях, повідомила в четвер Кримінальна служба митниці.

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Вантаж оглянули фахівці Інспекції стратегічних товарів Центру контролю пересування Збройних сил Литви. З урахуванням заборон і обмежень на ввезення військового обладнання було прийнято рішення повернути автомобілі та обладнання в Білорусь.

Представник Кримінальної служби митниці Гедімінас Кулікаускас сказав BNS, що систему запуску ракет хотіли вивезти до Китаю через Клайпедський порт. В Білорусь ця система з Китаю потрапила залізницею через Росію. Перед цим вона експонувалася на військовій виставці в Мінську.

Спроба ввезти до Литви систему запуску відбулася в понеділок після обіду.