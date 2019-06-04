Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з дводенним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президентський літак приземлився в другій половині дня вівторка в міжнародному аеропорту Завентем. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його президентом України.

Згідно з програмою, першою відбудеться зустріч з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, яка розпочнеться о 15.30 церемонією офіційного рукостискання і фотографуванням в спеціальному VIP-corner будівлі Єврокомісії без заяв для преси.

Після цього президент Зеленський прибуде в штаб-квартиру НАТО, де проведе зустріч з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, після якої о 16.45 відбудеться спільна прес-конференція. Після закінчення спілкування з пресою обидві високопосадовці візьмуть участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

В той же день о 18.20 в будівлі Єврокомісії розпочнеться зустріч з президентом ЄК з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності і фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який курирує питання макрофінансової допомоги Україні.

Завершує програму зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка пройде в представництві Польщі в ЄС, по закінченні її президенти зроблять заяви для преси.

На другий день заплановані зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні і президентом Європейської Ради Дональдом Туском, по закінченні якої буде дана спільна прес-конференція.

Коментуючи майбутній візит, прес-секретар глави держави Юлія Мендель 3 червня повідомила, що президент задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також хоче почути від керівництва ЄС сигнали про підтримку України в її боротьбі проти агресії Російської Федерації та проведенні реформ.

До складу української делегації увійшли заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте також Зеленський у Брюсселі: чого чекати від першого закордонного візиту президента