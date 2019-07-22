У Флоренції – хаос через підпал на залізниці

Пасажири, які планували у понеділок поїздки швидкісною залізницею між Флоренцією і Римом, опинилися в скрутному становищі через пожежу на залізничній лінії неподалік від Флоренції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Близько 50 швидкісних поїздів у понеділок вранці скасували на вокзалі Санта-Марія-Новела у Флоренції у зв'язку з інцидентом. Пасажири повідомляли про затримки потягів на чотири години та більше.

Читайте також За вибухом у Римі можуть стояти анархісти

Місцеві ЗМІ стверджують, що пожежу в трансформаторній кімнаті в Ровеццано на околиці Флоренції спровокували анархісти. Мережева компанія RFI, яка обслуговує залізницю, заявила, що пожежа була "навмисною дією невідомої особи або осіб".

Регіональне залізничне сполучення навколо Флоренції також постраждало від затримок потягів.

У Римі повідомлялося про затримки до трьох годин на головному вокзалі Терміні, найбільшому залізничному вузлі Італії. Також про затримки повідомляли в Турині, Мілані та інших містах.

Поліція заявила, що підпал міг бути "демонстративною акцією" анархістської групи в ході судового процесу у Флоренції проти 28 анархістів за різні злочини проти громадського порядку.