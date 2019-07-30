США офіційно попросили Німеччину долучитися до місії в Перській затоці

США офіційно попросили Німеччину разом з Францією та Британією взяти участь у гарантуванні безпеки торговельної діяльності в Ормузькій протоці.

Про це у вівторок заявило посольство США в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Ми офіційно попросили Німеччину приєднатися до Франції і Великої Британії в охороні Ормузької протоки та боротьбі з іранською агресією", - заявила речниця посольства Тамара Стернберг-Греллер.

"Члени німецького уряду ясно сказали, що свободу судноплавства слід захищати", - сказала вона. "Наше питання - захищати ким?"

Напруженість посилилася між після того, як цього місяця іранські командоси захопили танкер під британським прапором. Це сталося після того, як британські сили захопили іранський нафтовий танкер поблизу Гібралтару, якого звинуватили у порушенні санкцій проти Сирії. Перед цим Іран збив американський дрон.

Спочатку США оголосили створення коаліції у Перській затоці, а потім Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для гарантування безпечного проходу суден.

Німеччина заявила, що розглядає можливість свого приєднання, але не братиме участі у стратегії "максимального тиску" США проти Ірану.

Франція наполягає, що йдеться про запровадження "спостережної" місії, і також відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.

Минулого тижня до Перської затоки для захисту британських комерційних кораблів прибув другий військовий корабель Королівського флоту.