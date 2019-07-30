США официально попросили Германию присоединиться к миссии в Персидском заливе
США официально попросили Германию вместе с Францией и Британией принять участие в обеспечении безопасности торговой деятельности в Ормузском проливе.
Об этом во вторник заявило посольство США в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
"Мы официально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании в охране Ормузского пролива и борьбе с иранской агрессии", - заявила пресс-секретарь посольства Тамара Стернберг-Греллер.
"Члены немецкого правительства ясно сказали, что свободу судоходства следует защищать", - сказала она. "Наш вопрос - защищать кем?"
Напряженность усилилась после того, как в этом месяце иранские коммандос захватили танкер под британским флагом. Это произошло после того, как британские силы захватили иранский нефтяной танкер вблизи Гибралтара, которого обвинили в нарушении санкций против Сирии. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.
Сначала США объявили создания коалиции в Персидском заливе, а затем Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов.
Германия заявила, что рассматривает возможность своего присоединения, но не будет участвовать в стратегии "максимального давления" США против Ирана.
Франция настаивает, что речь идет о введении "наблюдательной" миссии, и также отвергает идею США о проведении максимального давления на Тегеран.
На прошлой неделе в Персидский залив для защиты британских коммерческих кораблей прибыл второй военный корабль Королевского флота.