США официально попросили Германию присоединиться к миссии в Персидском заливе

США официально попросили Германию вместе с Францией и Британией принять участие в обеспечении безопасности торговой деятельности в Ормузском проливе.

Об этом во вторник заявило посольство США в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Мы официально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании в охране Ормузского пролива и борьбе с иранской агрессии", - заявила пресс-секретарь посольства Тамара Стернберг-Греллер.

"Члены немецкого правительства ясно сказали, что свободу судоходства следует защищать", - сказала она. "Наш вопрос - защищать кем?"

Напряженность усилилась после того, как в этом месяце иранские коммандос захватили танкер под британским флагом. Это произошло после того, как британские силы захватили иранский нефтяной танкер вблизи Гибралтара, которого обвинили в нарушении санкций против Сирии. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

Сначала США объявили создания коалиции в Персидском заливе, а затем Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов.

Германия заявила, что рассматривает возможность своего присоединения, но не будет участвовать в стратегии "максимального давления" США против Ирана.

Франция настаивает, что речь идет о введении "наблюдательной" миссии, и также отвергает идею США о проведении максимального давления на Тегеран.

На прошлой неделе в Персидский залив для защиты британских коммерческих кораблей прибыл второй военный корабль Королевского флота.