Берлін потребує ясності, перш ніж приєднатися до місії в Перській затоці - міністр

Німеччина ухвалить рішення про те, чи брати участь у європейській військово-морській місії для гарантування безпеки судноплавства через Ормузьку протоку, як тільки суть проекту такої місії стане більш чіткою.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для гарантування безпечного проходу суден через Ормузьку протоку на тлі кризи у відносинах з Іраном.

"Будь-які дії щодо Ормузької протоки повинні мати європейське обличчя", - сказав Маас про плани британців щодо місії.

Він підкреслив: Німеччина не братиме участі у стратегії "максимального тиску" США проти Ірану. Мандат на приєднання до місії буде голосований у парламенті.

Італія і Данія підтримують пропозицію британців про створення морської місії. Франція наполягає, що йдеться про запровадження "спостережної" місії, і також відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії. Перед цим Іран збив американський дрон.

Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

26 липня стало відомо, що Британія почала надсилати військовий корабель для супроводу всіх суден під британським прапором, які проходять через Ормузьку протоку.