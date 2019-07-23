Британія запропонувала європейську військово-морську місію на тлі кризи з Іраном

Велика Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку на тлі кризи з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Оскільки свобода судноплавства є життєво важливим інтересом кожної нації, ми будемо прагнути зібрати місію щодо захисту моря під керівництвом Європи, щоб забезпечити як безпечний прохід екіпажів, так і вантажу в водах навколо Ірану", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант у своєму виступі в парламенті.

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Він додав, що за останні два дні Британія провела "конструктивні" переговори з низкою країн, і сказав, що місія доповнить аналогічні зусилля, що вживаються Вашингтоном.

"Це не буде частиною політики США із "​​максимального тиску" на Іран, тому що ми як і раніше прихильні збереженню іранської ядерної угоди", - сказав міністр.

Британське міністерство транспорту підвищило рівень безпеки морських перевезень під прапором Британії до рівня 3 і продовжує рекомендувати не проходити через Ормузьку протоку.

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"Якщо Іран продовжить цей небезпечний шлях, вони повинні прийняти, що ціною за це буде підвищення західної військової присутності в водах уздовж їх берегової лінії, не тому, що ми хочемо збільшити напруженість, а просто тому, що свобода судноплавства - це принцип, який Британія і її союзники завжди захищатимуть", - заявив Хант.

Раніше цього місяця Вашингтон заявив, що намагається створити коаліцію країн, які будуть пропонувати військовий супровід комерційних кораблів в Перській затоці. Пентагон також оголосив про розміщення додаткових військ в регіоні.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

Президент Ірану Хасан Рухані після цього погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.