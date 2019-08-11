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Через пожежі на грецькому острові евакуювали туристів

Неділя, 11 серпня 2019, 17:43

Туристичний табір і прилеглі будинки на південному грецькому острові Елафонісос були евакуйовані через лісову пожежу, яка триває другий день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Влада оголосила, що пожежа "під контролем" в суботу ввечері, але пізніше вітер посилився. Всього в неділю 121 пожежник намагався стримати вогонь, їм допомагали шість літаків і пожежних вертольотів.

Елафонісос, острів площею 19 квадратних кілометрів, відомий своїми піщаними пляжами, має населення близько 350 осіб, але протягом літа його щодня відвідують більше 3000 туристів.

Сильні вітри і високі температури з п'ятниці сприяли десяткам лісових пожеж по всій Греції. Зранку у суботу Агентство цивільного захисту країни повідомило жителям найбільш вразливих районів про "надзвичайну небезпеку" лісових пожеж.

Грецька влада попередила, що у вівторок буде підвищена ймовірність виникнення лісових пожеж на більшій частині південної материкової Греції, на островах північного Егейського моря і в частині північно-східної провінції Фракія, недалеко від турецького кордону.

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