В ніч проти 29 листопада у турецькій провінції Різе впав безпілотник, ймовірно, українського походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Невідомий дрон впав пізно вночі на території чайної плантації в районі міста Чаєлі. У чотирьох будинках, розташованих поблизу місця падіння, розбилися вікна. Поранених та загиблих внаслідок інциденту немає.

Фото: Hurriyet

Після повідомлення про інцидент до місця події були направлені підрозділи жандармерії та медичні бригади. Правоохоронці продовжили розслідування й уранці, зібравши уламки безпілотника для експертизи.

В результаті огляду зібраних уламків було встановлено, що йдеться про дрон, який використовується Україною.

Фото: Hurriyet

Фото: Hurriyet

Правоохоронці продовжують досліджувати уламки безпілотного літального апарата.

Варто зазначити, що місто Чаєлі знаходиться на Чорноморському узбережжі Туреччини.

Нагадаємо, у липні в районі турецького міста Трабзон, що на узбережжі Чорного моря, впав безпілотник з бойовою частиною – нібито український.

17 листопада біля чорноморського узбережжя Болгарії затонув газовоз GAS HUSKY, який, ймовірно, зазнав атаки кількох невідомих дронів.

16 листопада ще одне судно зазнало лиха біля узбережжя Болгарії.

Нещодавно Румунія, Болгарія та Туреччина дійшли згоди щодо створення тристороннього механізму координації в Чорному морі на тлі атак дронів.