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Нічний шторм пройшовся узбережжям на південь від Барселони

Понеділок, 12 серпня 2019, 14:52

Сильний шторм пройшов цієї ночі частинами узбережжя Каталонії, залишивши за собою повалені дерева та затоплені вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Аварійні служби повідомили, що вони отримали в цілому 432 екстрених виклики, пов'язані з інцидентами в результаті шторму. Негода панувала на узбережжі на південь від Барселони з 4 до 6 години ранку.

Приморські міста Сіджес, Гарраф, Кастельдефельс і Гава Мар постраждали найбільше.

У деяких місцях дороги перетворилися на ріки.

В соціальних мережах люди публікували фото граду розміром з тенісний м'яч.

У понеділок вранці дороги біля Кастельдефельса закрили через повінь. Також були зафіксовані збої у курсуванні залізничного транспорту. Довкола пляжної зони біля Гава Мар уранці комунальники прибирали повалені дерева та сміття.

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