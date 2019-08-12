Нічний шторм пройшовся узбережжям на південь від Барселони

Сильний шторм пройшов цієї ночі частинами узбережжя Каталонії, залишивши за собою повалені дерева та затоплені вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Аварійні служби повідомили, що вони отримали в цілому 432 екстрених виклики, пов'язані з інцидентами в результаті шторму. Негода панувала на узбережжі на південь від Барселони з 4 до 6 години ранку.

Приморські міста Сіджес, Гарраф, Кастельдефельс і Гава Мар постраждали найбільше.

У деяких місцях дороги перетворилися на ріки.

В соціальних мережах люди публікували фото граду розміром з тенісний м'яч.

Tremolant estic encara. Quina passada, un espectacle! Espero que no hi hagués ningú al carrer. "Pedres" de la mida de pilotes de tennis a #Sitges. #meteocat @meteocat pic.twitter.com/oQJ2hMqyxv — MarcOlivella (@MarcOlivella96) August 12, 2019

У понеділок вранці дороги біля Кастельдефельса закрили через повінь. Також були зафіксовані збої у курсуванні залізничного транспорту. Довкола пляжної зони біля Гава Мар уранці комунальники прибирали повалені дерева та сміття.