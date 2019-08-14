Британський суд заблокував апеляцію у справі щодо брехні Джонсона про Brexit

Активіст, який вимагав переслідувати чинного прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона за нібито брехню про переваги Brexit перед референдумом в 2016 році, зазнав поразки у передачі справи у Верховний суд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Приватний позов проти Джонсона - одного з ключових фігурантів кампанії за Brexit - був поданий бізнесменом Маркусом Боллом.

Він стверджує, що Джонсон маніпулював фактами і дурив громадськість, стверджуючи, що після виходу з ЄС Британія отримає доступ до 350 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень, які раніше нібито йшли в ЄС. За словами бізнесмена, Великобританія ніколи не виплачувала ЄС 350 мільйонів фунтів в тиждень.

У травні магістрат ний суд погодився з тим, що Джонсон повинен постати перед судом для пред'явлення звинувачень. Але це рішення було скасовано Високим судом Лондона в червні після того, як судді погодилися з адвокатом Джонсона, який став прем'єр-міністром в липні, що рішення магістрату було помилковим.

Адвокат стверджував, що справа була політично мотивованою.

Болл попросив дозволу оскаржити це рішення у Верховному суді, але в середу його заяву було відхилено Високим судом.