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ЄС відповів прем’єру Британії: угода про Brexit переглядатися не буде

Вівторок, 20 серпня 2019, 13:30

ЄС не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму "бекстоп", вилучення якого вимагає прем’єр Британії Борис Джонсон.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Бекстоп" - це страховка, щоб уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, доки і якщо не буде знайдена альтернатива. Ті, хто виступає проти "бекстопу" і не пропонує реалістичних альтернатив, фактично підтримують відновлення кордону. Навіть якщо вони цього не визнають" - написав президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

Про те, що угоду про Brexit не переглядатимуть, заявила і представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся напряму до президента Європейської ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм "бекстоп".

"Бекстоп" - механізм, метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Проти нього виступає більша частина британських депутатів, які побоюються, що він відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства.

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Brexit Туск
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