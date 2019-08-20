ЄС відповів прем’єру Британії: угода про Brexit переглядатися не буде

ЄС не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму "бекстоп", вилучення якого вимагає прем’єр Британії Борис Джонсон.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Бекстоп" - це страховка, щоб уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, доки і якщо не буде знайдена альтернатива. Ті, хто виступає проти "бекстопу" і не пропонує реалістичних альтернатив, фактично підтримують відновлення кордону. Навіть якщо вони цього не визнають" - написав президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it. — Donald Tusk (@eucopresident) August 20, 2019

Про те, що угоду про Brexit не переглядатимуть, заявила і представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся напряму до президента Європейської ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм "бекстоп".

"Бекстоп" - механізм, метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Проти нього виступає більша частина британських депутатів, які побоюються, що він відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства.