Прем’єр Британії попросив ЄС переглянути угоду про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся напряму до президента Європейської ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм "бекстоп".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі Бориса Джонсона до Туска, оприлюдненому у понеділок.

"Бекстоп" - механізм, метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Проти нього виступає більша частина британських депутатів, які побоюються, що він відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства.

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У листі Джонсон наполягає, що він прагне уникнути жорсткого кордону в Ірландії, та запропонував знайти "гнучкі і творчі рішення для унікальних обставин на острові Ірландія".

"Я пропоную замінити "бекстоп" зобов'язанням створити такі механізми, наскільки це можливо, до закінчення перехідного періоду, які стануть частиною майбутніх відносин", - написав він.

ЄС продовжує наполягати на тому, що гарантія відсутності жорсткого кордону в Ірландії повинна залишитися в угоді і не може бути змінена.

Джонсон виступив із закликом напередодні зустрічей на цьому тижні з лідерами ЄС, а також перед самітом G7 у Франції. Він пообіцяв вивести Велику Британію з блоку до 31 жовтня.

Якщо Британія та ЄС не домовляться про угоду, то країна покине блок за "жорстким сценарієм", який загрожує їй дефіцитом палива, медикаментів та харчів.