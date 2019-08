ЕС ответил премьеру Британии: соглашение о Brexit пересматриваться не будет

ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit в части механизма "бэкстоп", изъятия которого требует премьер Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Бэкстоп" - это страховка, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, пока и если не будет найдена альтернатива. Те, кто выступает против "бэкстопа" и не предлагает реалистичных альтернатив, фактически поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.