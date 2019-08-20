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ЕС ответил премьеру Британии: соглашение о Brexit пересматриваться не будет

Вторник, 20 августа 2019, 13:30

ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit в части механизма "бэкстоп", изъятия которого требует премьер Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Бэкстоп" - это страховка, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, пока и если не будет найдена альтернатива. Те, кто выступает против "бэкстопа" и не предлагает реалистичных альтернатив, фактически поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают", - написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

О том, что соглашение о Brexit пересматриваться не будет, заявила и представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональду Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него механизм "бэкстоп".

"Бэкстоп" - механизм, цель которого - предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Против него выступает большая часть британских депутатов, которые опасаются, что он отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства.

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Brexit Туск
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