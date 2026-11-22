У Румунії українець загинув після того, як, ймовірно, заблукав у горах Марамуреш, а ще двох людей було знайдено за допомогою об’єднаної групи, до складу якої входили прикордонники та гірські рятувальники.

Про це повідомила в неділю речниця Територіального інспекторату прикордонної служби в Сігету-Мармацієй Аліна Петрару, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

До Оперативного координаційного центру зателефонувала жінка, яка повідомила, що троє громадян України заблукали в гірській місцевості поблизу державного кордону після того, як незаконно перетнули кордон з України до Румунії.

Згідно з отриманою інформацією, один із них ледве пересувався.

Було розпочато пошуково-рятувальну операцію, в якій взяли участь двоє співробітників прикордонної поліції з сектору прикордонної поліції в комуні Поєніле-де-суб-Мунте на спеціальному транспортному засобі, а також троє працівників гірської рятувальної Служби громадських робіт (SPJ) повіту Марамуреш на двох спеціальних транспортних засобах.

"Під час операції пошукові групи виявили двох громадян України в напрямку населеного пункту Репедеа, у безпосередній близькості від державного кордону, а незабаром після цього знайшли й третього, але, на жаль, він не подавав ознак життя", – зазначила Петрару.

Вона уточнила, що операція проводилася в складних умовах, у важкодоступній гірській місцевості, вкритій суцільним шаром снігу. "Відповідне розслідування проводять співробітники Інспекції поліції повіту Марамуреш", – додала Аліна Петрару.

У Румунії у червні врятували трьох громадян України, які перетнули кордон через гірський масив Марамуреш і звернулися по допомогу.

Торік у вересні румунські рятувальники допомогли двом 23-річним українцям у горах.