Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар натякнув, що за окупацією Чехословаччини у 1968 році стояли українці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Бланар заявив, що перший полк СРСР, який прибув до Словаччини, був українським, і що "Брежнєв був українцем".

"Ви ж не серйозно", – відреагував Міхал Шимечка з опозиційної "Прогресивної Словаччини", зазначивши, що СРСР був тюрмою народів, у тому числі й українського, і що Політбюро, яке ухвалило рішення про вторгнення до Чехословаччини, засідало в Москві.

Бланар заявив, що в переговорах уряду щодо комісії між Словаччиною та Росією 17 листопада немає жодної символіки. "Ми проводили засідання у робочий день, який є державним святом, яке ми вшанували, як належить. Це свято, яке для нас важливе", – сказав Бланар.

Бланар наголошував, що 17 листопада – це, зокрема, і День студентства, нагадуючи, що у 1939 році фашистська Німеччина після похорону чеського студента Яна Оплетала закрила всі вищі навчальні заклади.

17 листопада уряд Роберта Фіцр обговорював питання співпраці з Росією.

Уряд Фіцо розлютив опозицію, відправивши міністра закордонних справ Юрая Бланара до Росії для переговорів про відновлення економічного співробітництва та інших зв’язків між двома країнами – вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Словаччина та Росія домовилися активізувати співпрацю шляхом проведення засідань міжурядової комісії та робочих груп.

Зустріч відбулася 26 жовтня в Москві. Наступне засідання комісії заплановане у Словаччині на 2027 рік.