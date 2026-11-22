У зв’язку з повідомленнями про нібито український напад на Калінінградську область у Польщі фіксують численні російські фейкові дезінформаційні повідомлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Польський Центр боротьби з дезінформацією інтенсивно моніторить інформаційний простір, повідомив у неділю заступник міністра цифровізації Павел Ольшевський.

Ольшевський навів приклади дезінформаційних повідомлень. Серед них були, зокрема, повідомлення про те, що: "німецькі війська, які дислокуються в Польщі, координують український напад на Кролевецьку область (польська назва Калінінградської області – ред.)", а також "литовці та поляки атакують Росію за допомогою українських ракет".

Ольшевський також навів приклади неправдивих повідомлень, у яких стверджується, що "українці атакують Росію, щоб втягнути Польщу у війну", а також що "НАТО атакувало Калінінград".

"Пам’ятаймо. Перевіряймо лише офіційну інформацію польських служб", – закликав заступник міністра цифровізації.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс у ніч з суботи на неділю заявив, що Вільнюс "категорично відкидає чутки, що поширюються в соціальних мережах", про участь литовської сторони в атаці дронів на цілі в Кролевецькій області та не давало дозволу на використання свого повітряного простору для нальотів на об’єкти в Росії.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, у Балтійську Калінінградської області зафіксовано активність російських засобів протиповітряної оборони. Автори каналу припускають, що метою атаки є портова інфраструктура Балтійська. За попередньою інформацією, безпілотники прямували в цьому напрямку ще вранці – їх помітили над Фінською затокою, стверджує канал. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі порту.

Нагадаємо, у суботу вранці, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.