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В ЄС закликали відпустити затриманих під час акції протесту в Москві

Неділя, 4 серпня 2019, 14:39

Євросоюз закликає російську владу звільнити протестувальників, затриманих під час акції протесту в Москві 3 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

"Право на свободу зібрань та вираження поглядів є основою демократії без будь-яких спроб замовчувати представників опозиції. ЕС очікує негайного звільнення понад 600 мирних протестуючих, затриманих поліцією у Москві під час демонстрації за чесні місцеві вибори", - написала Косьянчич у Twitter.

3 серпня в Москві пройшла чергова акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу. Вона мала формат прогулянки по Бульварному кільцю і не була узгоджена з владою.

Поліція повідомила, що в акції взяли участь близько 1500 осіб, з них 600 були затримані. Правозахисники оцінили число затриманих в 828 осіб. З них щонайменше 19 людей залишилися в поліції на ніч.

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