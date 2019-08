В ЄС закликали відпустити затриманих під час акції протесту в Москві

Євросоюз закликає російську владу звільнити протестувальників, затриманих під час акції протесту в Москві 3 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

"Право на свободу зібрань та вираження поглядів є основою демократії без будь-яких спроб замовчувати представників опозиції. ЕС очікує негайного звільнення понад 600 мирних протестуючих, затриманих поліцією у Москві під час демонстрації за чесні місцеві вибори", - написала Косьянчич у Twitter.

🇷🇺 #Russia: Right to freedom of assembly & expression are fundamental to democracy, without any attempts to silence opposition representatives. 🇪🇺expects immediate release of over 600 peaceful protesters detained by police in #Moscow while demonstrating for fair local elections.