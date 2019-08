В ЕС призвали отпустить задержанных во время акции протеста в Москве

Евросоюз призывает российские власти освободить протестующих, задержанных во время акции протеста в Москве 3 августа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Право на свободу собраний и выражения мнений является основой демократии без каких-либо попыток замалчивать представителей оппозиции. ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве во время демонстрации за честные местные выборы", - написала Косьянчич в Twitter.

🇷🇺 #Russia: Right to freedom of assembly & expression are fundamental to democracy, without any attempts to silence opposition representatives. 🇪🇺expects immediate release of over 600 peaceful protesters detained by police in #Moscow while demonstrating for fair local elections.