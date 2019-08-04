Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Румынии уволили министра образования из-за комментария об убийстве подростков

Зеленский: встреча "нормандского формата" ожидается в августе во Франции

Зеленский: встреча с Трампом планируется на сентябрь

В США узнали детали телефонного разговора Путина с Трампом






В ЕС призвали отпустить задержанных во время акции протеста в Москве

Воскресенье, 4 августа 2019, 14:39

Евросоюз призывает российские власти освободить протестующих, задержанных во время акции протеста в Москве 3 августа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Право на свободу собраний и выражения мнений является основой демократии без каких-либо попыток замалчивать представителей оппозиции. ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве во время демонстрации за честные местные выборы", - написала Косьянчич в Twitter.

3 августа в Москве прошла очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Она имела формат прогулки по Бульварному кольцу и не была согласована с властями.

Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 1500 человек, из них 600 были задержаны. Правозащитники оценили число задержанных в 828 человек. Из них не менее 19 человек остались в полиции на ночь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua