В уряді Британії "глибоко засмучені", що ЄС не хоче перегляду умов Brexit
Майкл Гоув, британський міністр, відповідальний за планування Brexit без угоди, засмучений тим, що Європейський союз відмовляється відновити переговори щодо умов виходу його країни з блоку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Я глибоко засмучений тим, що ЄС, схоже, відмовляється вести переговори з Великою Британією", - сказав він.
"Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти: він хоче домовитись про хорошу угоду з Європейським союзом, і він докладе всю енергію уряду і забезпечить, щоб як друзі ми могли домовитися про нову угоду" - заявив Гоув.
Він заявив про потребу нового підходу до Brexit.
"Що б не сталося, ми хочемо переговорів і готові до них, ЄС повинен оцінити, що ми підемо 31 жовтня, з угодою чи без" - наголосив міністр.