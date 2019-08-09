Міноборони Латвії: Росія на військових навчаннях розігрує блокування Балтійського моря

Міністерство оборони Латвії заявило, що Росія на своїх військових навчаннях "Щит Океану" розігрує сценарій перекриття Балтійського моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Кораблі російського флоту проводять навчання "Щит океану" з 1 по 9 серпня в Балтійському морі. Крім іншого, навчання проходять в Норвезькому і Північному морях.

Читайте також РФ розмістила берегову ракетну систему "Бал" в 35 км від кордону з Норвегією

За інформацією Міноборони Латвії, російський флот вчиться блокувати морські шляхи, щоб ускладнити доступ сил НАТО до Балтійського моря.

У навчаннях беруть участь 10 600 військових, 49 військових кораблів і 20 кораблів забезпечення, а також понад 50 військових літальних апаратів.

Саме з цими навчаннями пов'язана підвищена активність російських військових і повітряних суден в районі Балтійського моря. Наприклад, вчора поблизу кордону Латвії були помічені два винищувачі Су-30.