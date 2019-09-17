ЄС профінансував ремонт дитсадків і лікарень у Маріуполі, Мелітополі та Приморську

У Мелітополі, Приморську та Маріуполі наступного тижня відбудеться офіційне відкриття чотирьох громадських закладів, відремонтованих за кошти Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На європейські кошти відремонтували Центральну районну лікарню Приморська (Запорізька обл.), кардіологічне відділення у лікарні швидкої допомоги Маріуполя та два дитячі садки у Мелітополі.

"Перший за багато років капітальний ремонт включав утеплення будівель, заміну дахів і вікон тощо, а також придбання меблів та нового обладнання. Загалом відремонтовано 12 356 квадратних метрів та покращено умови надання медичної допомоги та навчання для більш ніж 450 тисяч осіб, включаючи внутрішньо переміщених осіб", - розповіли у Програмі розвитку ООН (ПРООН), яка моніторить впровадження наданої допомоги.

Ремонт співфінансував Європейський Союз через надання Європейським інвестиційним банком довгострокових кредитів під низькі відсотки.

Частину коштів виділено з державного та місцевих бюджетів. ЄІБ інвестує в реконструкцію в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, впровадження якої моніторить Програма розвитку ООН.

Через Надзвичайну кредитну програму раннього відновлення ЄІБ надав місцевим органам влади 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів на відновлення важливої комунальної й транспортної інфраструктури та покращення умов життя для внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають, у дев’яти областях України. Програма розроблена ЄІБ разом з Європейською комісією та урядом України на період до 2021 року та реалізується ПРООН.