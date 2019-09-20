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У Німеччині винищувач загубив у повітрі баки для пального

П'ятниця, 20 вересня 2019, 12:19

У Німеччині винищувач Tornado загубив у повітрі два додаткових баки для пального.

Про це у своєму Twitter повідомляють ВПС Німеччини, передає "Європейська правда".

"Літак Tornado Tlg51 втратив два додаткових баки сьогодні пізно ввечері в польоті на висоті близько 6 кілометрів над землею. Баки в цей час були порожні. Один з них був знайдений на полі у Пансдофі у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. Другий ще шукають" - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що знайдено і другий бак - теж на полі.

Німецькі ЗМІ називають щасливим збігом обставин, що баки впали на поле, а не на будівлі чи людей оскільки у порожньому вигляді вага кожного становить 150 кілограмів, а з паливом вони важили б більше ніж півтори тонни.

Чому баки зірвалися з літака незрозуміло.

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