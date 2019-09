У Німеччині винищувач загубив у повітрі баки для пального

У Німеччині винищувач Tornado загубив у повітрі два додаткових баки для пального.

Про це у своєму Twitter повідомляють ВПС Німеччини, передає "Європейська правда".

"Літак Tornado Tlg51 втратив два додаткових баки сьогодні пізно ввечері в польоті на висоті близько 6 кілометрів над землею. Баки в цей час були порожні. Один з них був знайдений на полі у Пансдофі у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. Другий ще шукають" - йдеться у повідомленні.

Ein #Tornado Jet des #TLG51 verlor heute am späten Nachmittag im Flug in einer Höhe von etwa 6 Kilometern zwei Zusatztanks. Die Tanks waren zu diesem Zeitpunkt leer. Einer wurde auf einem Feld bei Pansdorf in #SchleswigHolstein gefunden. Nach dem zweiten wird noch gesucht. pic.twitter.com/mAw20JORhp