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В Германии истребитель потерял в воздухе баки для горючего

Пятница, 20 сентября 2019, 12:19

В Германии истребитель Tornado потерял в воздухе два дополнительных бака для горючего.

Об этом в своем Twitter сообщают ВВС Германии, передает "Европейская правда".

"Самолет Tornado Tlg51 потерял два дополнительных баки сегодня поздно вечером в полете на высоте около 6 километров над землей. Баки в это время были пустые. Один из них был найден на поле в Пансдорфе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Второй еще ищут", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что найден и второй бак - тоже на поле.

Немецкие СМИ называют счастливым стечением обстоятельств, что баки упали на поле, а не на здания или людей поскольку в пустом виде вес каждого составляет 150 килограммов, а с топливом они весили бы больше чем полторы тонны.

Почему баки сорвались с самолета непонятно.

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