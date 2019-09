В Германии истребитель потерял в воздухе баки для горючего

В Германии истребитель Tornado потерял в воздухе два дополнительных бака для горючего.

Об этом в своем Twitter сообщают ВВС Германии, передает "Европейская правда".

"Самолет Tornado Tlg51 потерял два дополнительных баки сегодня поздно вечером в полете на высоте около 6 километров над землей. Баки в это время были пустые. Один из них был найден на поле в Пансдорфе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Второй еще ищут", - говорится в сообщении.

Ein #Tornado Jet des #TLG51 verlor heute am späten Nachmittag im Flug in einer Höhe von etwa 6 Kilometern zwei Zusatztanks. Die Tanks waren zu diesem Zeitpunkt leer. Einer wurde auf einem Feld bei Pansdorf in #SchleswigHolstein gefunden. Nach dem zweiten wird noch gesucht. pic.twitter.com/mAw20JORhp