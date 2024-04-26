Рютте, який претендує на посаду генсека НАТО, поїхав у Стамбул на зустріч з Ердоганом

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який завершує роботу на цій посаді та вважається ключовим кандидатом на наступного генсека НАТО, прибув до Стамбула на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – на його запрошення.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Візит Рютте багато у чому є нестандартним – він прибув не на урядовому літаку, а звичайним авіарейсом, практично без супроводу, а зустріч запланована у Стамбулі, а не Анкарі, де розташовані ключові урядові установи. Проте у Стамбулі його буде супроводжувати посол Нідерландів.

Головною темою поїздки Рютте вважають переговори з Ердоганом про його підтримку як кандидата на посаду генсека Північноатлантичного альянсу. Відомо, що Ердоган може виступити проти його призначення.

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Серед країн, позиція яких ще ставить під питання призначення Рютте – також Угорщина, Словаччина та Румунія – від Румунії на цю посаду претендує її чинний президент Клаус Йоганніс.

За словами кількох джерел в Анкарі, є значні шанси на те, що Ердоган за підсумками переговорів скаже, що готовий підтримати Рютте – проте, як і зазвичай у випадку з Ердоганом, це не даватиме 100% гарантій того, що він далі не почне висувати додаткові умови.

Раніше президент Туреччини натякав, що готовий підтримати Рютте, якщо той пообіцяє серйозно сприймати занепокоєння Туреччини щодо боротьби з тероризмом – маючи на увазі протистояння з курдським угрупованням PKK, а також хоче, щоби Рютте "неупереджено" діяв у ситуаціях, коли Туреччина буде мати суперечку з іншими членами НАТО (передусім Грецією та Кіпром, у яких з Туреччиною непрості стосунки).