Прем'єру Ірландії вручили пляшечку святої води перед зустріччю з Джонсоном

Священник вручив прем'єр-міністру Ірландії Лео Варадкару пляшечку святої води перед його наступною зустріччю з британським колегою Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Прем’єре, я знаю, що ви їдете в Нью-Йорк на наступному тижні і зустрічаєтеся з Борисом Джонсоном. Трохи додаткового захисту для вас", - сказав жартома Річард Гіббонс, парафіяльний священник із західної Ірландії, і вручив маленьку пляшку з водою Варадкару.

"Я повинен вилити це на нього?" - відказав жартома Варадкар.

That holy water exchange in full: Jokingly given holy water to take to his next meeting with Boris Johnson, Leo Varadkar asked: "Do I throw it over him?" #Brexit pic.twitter.com/kKBduAVyaZ