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Прем'єру Ірландії вручили пляшечку святої води перед зустріччю з Джонсоном

П'ятниця, 20 вересня 2019, 18:50

Священник вручив прем'єр-міністру Ірландії Лео Варадкару пляшечку святої води перед його наступною зустріччю з британським колегою Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Прем’єре, я знаю, що ви їдете в Нью-Йорк на наступному тижні і зустрічаєтеся з Борисом Джонсоном. Трохи додаткового захисту для вас", - сказав жартома Річард Гіббонс, парафіяльний священник із західної Ірландії, і вручив маленьку пляшку з водою Варадкару.

"Я повинен вилити це на нього?" - відказав жартома Варадкар.

Прем'єр-міністр Лео Варадкар, який повинен зустрітися з Джонсоном у вівторок в Нью-Йорку, перебував на заході Ірландії, щоб відкрити злітно-посадкову смугу в аеропорту. Отець Гіббонс освятив злітно-посадкову смугу під час церемонії.

Як відомо, питання митного режиму на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, яка є частиною Великої Британії, є одним із найбільш суперечливих у процесі Brexit.

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Brexit Ірландія
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