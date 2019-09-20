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Премьеру Ирландии вручили бутылочку святой воды перед встречей с Джонсоном

Пятница, 20 сентября 2019, 18:50

Священник вручил премьер-министру Ирландии Лео Варадкару бутылочку святой воды перед его последующей встречей с британским коллегой Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Премьер, я знаю, что вы едете в Нью-Йорк на следующей неделе и встречаетесь с Борисом Джонсоном. Немного дополнительной защиты для вас", - сказал в шутку Ричард Гиббонс, приходской священник из западной Ирландии, и вручил маленькую бутылку с водой Варадкару .

"Я должен вылить это на него?" - сказал в шутку Варадкар.

Премьер-министр Лео Варадкар, который должен встретиться с Джонсоном во вторник в Нью-Йорке, находился на западе Ирландии, чтобы открыть взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Отец Гиббонс освятил взлетно-посадочную полосу во время церемонии.

Как известно, вопрос таможенного режима на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, является одним из самых противоречивых в процессе Brexit.

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Brexit Ирландия
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