Трамп поглузував з 16-річної кліматичної активістки 

Президент США Дональд Трамп поглузував із 16-річної кліматичної активістки Грети Тунберг, яка виступила з жорсткою заявою проти світових політиків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У понеділок він опублікував у Twitter відео виступу шведської школярки на кліматичному саміті ООН, написавши: "Вона виглядає як дуже щаслива молода дівчина, яка сподівається на світле і прекрасне майбутнє. Так приємно бачити".

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Як пише Politico, Трамп недовго побув на кліматичному саміті – він покинув його через 14 хвилин після прибуття. Він неодноразово скептично висловлювався про вплив людини на зміни клімату, а його адміністрація не надала цьому питанню великої ваги.

Тунберг у зверненні не називала Трампа чи будь-яких інших лідерів на ім’я, але вона лаяла світових лідерів загалом.

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"Ви підводите нас. Але молоді люди починають розуміти вашу зраду. Погляд всіх майбутніх поколінь зосередився на вас. І якщо ви вирішите підвести нас, я скажу: ми ніколи вам не пробачимо", - звернулась вона до світових політиків.

"Люди страждають, люди вмирають, цілі екосистеми руйнуються. Ми перебуваємо на початку масового вимирання, та все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання", - казала вона.

Грета Тунберг стала натхненницею глобальних кліматичних протестів. Вона прибула до США яхтою, а не літаком, щоб підкреслити необхідність більш дружнього ставлення до довкілля.

До речі, Трамп і Тунберг перетнулись на саміті. ЗМІ зафіксували не надто втішене обличчя активістки, коли вона помітила, як президент США прибув на саміт.