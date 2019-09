Трамп поглузував з 16-річної кліматичної активістки 

Президент США Дональд Трамп поглузував із 16-річної кліматичної активістки Грети Тунберг, яка виступила з жорсткою заявою проти світових політиків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У понеділок він опублікував у Twitter відео виступу шведської школярки на кліматичному саміті ООН, написавши: "Вона виглядає як дуже щаслива молода дівчина, яка сподівається на світле і прекрасне майбутнє. Так приємно бачити".

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO