Трамп: стенограму розмови з Зеленським опублікують в середу

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що дозволив опублікувати невідредаговану повну стенограму його липневої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зараз в ООН представляю нашу країну. Я дозволив завтра опублікувати повну, повністю розсекречену і невідредаговану стенограму моєї розмови з президентом України Зеленським", - написав він.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

"Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і абсолютно доречний дзвінок. Жодного тиску і, на відміну від історії з Джо Байденом і його сином, ніякої "послуги за послугу"", - додав Трамп.

Трамп також додав, що Державний секретар США Майк Помпео отримав дозвіл від уряду України на оприлюднення стенограми телефонного дзвінка.

Читайте також У США оголосили початок процедури імпічменту Трампа через дзвінок Зеленському

Нагадаємо, президенти України і США повинні зустрітися в Нью-Йорку 25 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч відбудеться на тлі ініціації демократами процедури імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

Детальніше читайте у статті: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна".