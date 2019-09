Трамп: стенограму розмови з Зеленським опублікують в середу

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що дозволив опублікувати невідредаговану повну стенограму його липневої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зараз в ООН представляю нашу країну. Я дозволив завтра опублікувати повну, повністю розсекречену і невідредаговану стенограму моєї розмови з президентом України Зеленським", - написав він.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....