Трамп: стенограмму разговора с Зеленским опубликуют в среду

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что позволил опубликовать неотредактированную полную стенограмму его июльскоого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я позволил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченую и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", - написал он.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и совершенно уместен звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу", - добавил Трамп.

Трамп также добавил, что Государственный секретарь США Майк Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка.

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Напомним, президенты Украины и США должны встретиться в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча состоится на фоне инициации демократами процедуры импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

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