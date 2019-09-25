Дуда заявив, що Польща в абсолютному авангарді країн, які підтримують Україну

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна перебуває в абсолютному авангарді держав, які підтримують Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

"Ми постійно підтримуємо Україну від 2014 року, йдеться про територіальну цілісність та безпеку. Ми напевно перебуваємо в абсолютному авангарді держав, котрі у справі України говорять голосно, виразно на кожному міжнародному форумі. Ми захищаємо інтереси України у Раді Безпеки ООН, твердо стоїмо поруч з Україною, постійно вимагаємо повернення під контроль України територій, окупованих Росією. Це наша однозначна позиція", - заявив Дуда, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що Європа повинна вкладати в Україну більше.

Також Трамп наголосив, що США надалі затримуватимуть фінансову допомогу для України, яку він наказав заморозити, бо "інші європейські країни також повинні платити".

Дуда додав, що Польща співпрацює з Україною економічно, а також підтримує її військово. Як приклад такої підтримки він навів участь українських військових у багатонаціональній Польсько-Литовсько-Українській бригаді.

Президент зазначив, що якщо говорити про енергетичну безпеку України, то Польща, за погодженням з американцями, нині реалізує велику інвестицію - газогін, що має сполучити газовий порт у Свіноусті із українським кордоном.

"Ми хочемо, аби із польського газопорту, а я маю надію, що у майбутньому також з норвезького шельфу, через газогін до Данії і далі Baltic Pipe на наше західне узбережжя, аби газ, що буде імпортуватися до Польщі, можна було транспортувати в Україну, цим газогоном, що нині будується", - сказав Дуда.