Хорватія продовжить мораторій на продаж землі іноземцям

Хорватія незабаром подасть запит до Європейської комісії про продовження семирічного мораторію на продаж сільськогосподарських земель іноземцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Запит знаходиться на стадії перекладу, через кілька тижнів, можливо, до кінця місяця, він буде відправлений", - сказав помічник міністра сільського господарства Крунослав Караліч в парламентському комітеті з питань сільського господарства.

У червні 2020 року закінчується семирічний мораторій на продаж державних і приватних сільгоспугідь іноземним громадянам та іноземним юридичним особам.

Мораторій, який набув чинності після вступу Хорватії в ЄС в 2013 році, спрямований на захист хорватських фермерів від глобальної конкуренції. На підставі Угоди про вступ до ЄС у 2011 році Європейська комісія дала Загребу можливість продовжити мораторій ще на три роки.

У липні законодавці Хорватської селянської партії скаржилися на те, що уряд не хоче продовжувати мораторій. Глава партії Крешо Біляк попередив, що нездатність продовжити мораторій "відкриває двері іноземному капіталу", і хорватські фермери не зможуть конкурувати.

З огляду на те, що багато сільських районів Хорватії занедбані, є побоювання, що сільськогосподарські землі, які набагато дешевші, ніж в інших державах-членах ЄС, легко потраплять в руки великих сільськогосподарських і іноземних інвесторів.

Хорватія має в цілому 2 695 037 га сільгоспугідь. Хоча вартість сільськогосподарських земель в Хорватії оцінюється більш ніж в 9 мільярдів євро, останні дані Євростату свідчать, що ціна за гектар в країні набагато нижче середньої по ЄС.

Ціни за гектар сільгоспугідь в Хорватії складає 2809 євро, дешевше тільки в Румунії (2735 євро) і Естонії (1958 євро).

Країни ЄС по різному діють в питанні продажу землі іноземцям. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заборонив продаж сільськогосподарських земель іноземцям, змінивши Конституцію.

Словенія, Румунія, країни Балтії і Данія мають у своїх законах положення, які ускладнюють або унеможливлюють продаж землі. Однак після спроб продовжити мораторій з боку Болгарії, Словаччини, Угорщини, Латвії та Литви Європейський парламент почав процедуру розслідування "через обмеження конкуренції".