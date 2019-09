Україна встановила дипвідносини з новою державою

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав з прем'єр-міністром Сент-Вінсент і Гренадини Ральфом Гонсалвешом комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава МЗС України розповів у четвер.

"Ще один український партнер по всьому світу! З прем'єр-міністром Ральфом Гонсалвешом підписано спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин з Сент-Вінсент і Гренадини", - повідомив Пристайко у своєму Twitter.

One more 🇺🇦 partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.

We continue to develop 🇺🇦 political&trade networks around 🌍 pic.twitter.com/oLgDn8FmzI