Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Угорського і румунського кандидатів в Єврокомісію викликали для додаткових роз'яснень

Німецькі ЗМІ: з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро

Зеленський про "наїзд" на Меркель і Макрона: ми всім дякуємо, але я сказав правду

Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки свою частину стенограми






Україна встановила дипвідносини з новою державою

Четвер, 26 вересня 2019, 09:38

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав з прем'єр-міністром Сент-Вінсент і Гренадини Ральфом Гонсалвешом комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава МЗС України розповів у четвер.

"Ще один український партнер по всьому світу! З прем'єр-міністром Ральфом Гонсалвешом підписано спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин з Сент-Вінсент і Гренадини", - повідомив Пристайко у своєму Twitter.

За його словами, країни планують працювати в напрямку взаємного безвізового пересування.

"Ми продовжуємо розвивати українські політичні та торговельні мережі навколо світу", - написав Пристайко.

Сент-Вінсент і Гренадини — держава в групі Навітряних островів Малих Антильських островів. До складу держави входять великий острів Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС
powered by lun.ua