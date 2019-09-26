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Украина установила дипотношения с новым государством

Четверг, 26 сентября 2019, 09:38

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал с премьер-министром Сент-Винсент и Гренадины Ральфом Гонсалвешем коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава МИД Украины рассказал в четверг.

"Еще один украинский партнер по всему миру! С премьер-министром Ральфом Гонсалвешем подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с Сент-Винсент и Гренадины", - сообщил Пристайко в своем Twitter.

По его словам, страны планируют работать в направлении взаимного безвизового передвижения.

"Мы продолжаем развивать украинские политические и торговые сети по всему миру", - написал Пристайко.

Сент-Винсент и Гренадины - государство в группе Подветренных островов Малых Антильских островов. В состав государства входят большой остров Сент-Винсент и около 32 мелких островов.

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