Європа вітає обмін полоненими між Україною та РФ і закликає до подальших кроків

Дипломати країн Європейського союзу вітають обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важливо, що українські політв'язні нарешті знаходяться вдома, в #раїні. На жаль, це сталося ціною ключового свідка у справі про збитий літак MH17", - написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

It is important Ukrainian political prisoners are at last home, in #Ukraine. Regrettably, it comes at a price of the key witness in the #MH17 downing case. pic.twitter.com/eBHzhnIcsg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 7, 2019

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек вважає, щоб обмін може стати першим кроком для припинення конфлікту на Донбасі.

"Я вітаю обмін полоненими між Україною та Росією, включаючи режисера Олега Сенцова та українських моряків, затриманих минулого року в Керченській протоці. Я розглядаю обмін як крок до припинення конфлікту", - написав він у Twitter.

Vítám výměnu vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem včetně režiséra Oleha Sencova a ukrajinských námořníků zadržených vloni při incidentu v Kerčském průlivu. Výměnu vnímám jako krok k ukončení konfliktu. #Ukrajina #Rusko — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 7, 2019

МЗС Польщі у своїй заяві висловило надію, що звільнення утримуваних осіб сприятиме деескалації конфлікту на Донбасі.

"Переживаємо цей день разом з сім'ями. Бажаємо звільненим якнайшвидшого одужання і повернення до професійної діяльності. Сподіваємося, що це дозволить зробити подальші кроки по деескалації конфлікту на Донбасі і назавжди покладе край військовим діям", - йдеться у заяві.

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг закликав Україну та Росію "вжити подальших кроків для відновлення довіри та сприяння стабільності". "Нашою метою має бути європейський континент, де мир і співробітництво переважають над насильством та конфліктами", - заявив він.

FM #Schallenberg: We welcome the exchange of prisoners between #Ukraine and #Russia. We encourage both countries to take further steps to rebuild confidence and foster stability. Our aim must be a European continent where peace and cooperation prevail over violence and conflict. — MFA Austria (@MFA_Austria) September 7, 2019

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу також привітав звільнення українців. "Радий, що Росія нарешті звільнила незаконно утримуваних українських моряків і політичних в'язнів. Факт залишається фактом, що вони від початку не мали бути затримані", - написав він.

Glad that Russia finally released the unlawfully imprisoned Ukrainian sailors and political prisoners. The fact remains that they should not have been held in the first place. #FreeUkrainianPOWs — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 7, 2019

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен привітав всіх українців і тих, хто зробив можливим звільнення утримуваних осіб.

"Зворушливий і важливий день для України і всіх українців. Радий бути тут в цей пам'ятний день. Вітаю всіх, хто причетний до цього прекрасного результату, досягнутого дипломатією", - написав він.

A moving and important day for #Ukraine and all Ukrainians. Happy to stand by them on this memorable day. Congratulations to all who have allowed this beautiful result obtained by diplomacy. My thoughts go to the families finally reunited. @MFA_Ukraine https://t.co/fLDISYCGc8 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) September 7, 2019

МЗС Німеччини заявило, що обмін полоненими між Україною та РФ приводить в дію виконання Мінських угод.

"Німеччина та Франція завжди були прихильні досягнення довіри через Нормандський формат. Ми прагнемо підтримати подальші кроки до миру на Сході України", - йдеться у заяві.

We welcome the prisoner exchange between 🇺🇦 and 🇷🇺, which sets implementation of Minsk Agreements in motion. 🇩🇪 and 🇫🇷 have been committed to achieve trust-building steps through Normandy format. We are keen to support further steps towards peace in Eastern Ukraine. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 7, 2019

Глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак, який також головує в ОБСЄ, заявив, що надзвичайно задоволений сьогоднішнім обміном між Російською Федерацією та Україною. "Це позитивний розвиток і це призведе до величезних змін в житті десятків людей, їхніх родин та друзів!" - написав він.

I am extremely pleased about today’s exchange of detainees between the Russian Federation and Ukraine. This is a positive development and makes a huge difference in the lives of dozens of people, their families and friends! Read my full statement 👇 https://t.co/ys3nAMr8ca — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 7, 2019

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.