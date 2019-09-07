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Європа вітає обмін полоненими між Україною та РФ і закликає до подальших кроків

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Європа вітає обмін полоненими між Україною та РФ і закликає до подальших кроків

Субота, 7 вересня 2019, 16:46

Дипломати країн Європейського союзу вітають обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важливо, що українські політв'язні нарешті знаходяться вдома, в #раїні. На жаль, це сталося ціною ключового свідка у справі про збитий літак MH17", - написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек вважає, щоб обмін може стати першим кроком для припинення конфлікту на Донбасі.

"Я вітаю обмін полоненими між Україною та Росією, включаючи режисера Олега Сенцова та українських моряків, затриманих минулого року в Керченській протоці. Я розглядаю обмін як крок до припинення конфлікту", - написав він у Twitter.

МЗС Польщі у своїй заяві висловило надію, що звільнення утримуваних осіб сприятиме деескалації конфлікту на Донбасі.

"Переживаємо цей день разом з сім'ями. Бажаємо звільненим якнайшвидшого одужання і повернення до професійної діяльності. Сподіваємося, що це дозволить зробити подальші кроки по деескалації конфлікту на Донбасі і назавжди покладе край військовим діям", - йдеться у заяві.

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг закликав Україну та Росію "вжити подальших кроків для відновлення довіри та сприяння стабільності". "Нашою метою має бути європейський континент, де мир і співробітництво переважають над насильством та конфліктами", - заявив він.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу також привітав звільнення українців. "Радий, що Росія нарешті звільнила незаконно утримуваних українських моряків і політичних в'язнів. Факт залишається фактом, що вони від початку не мали бути затримані", - написав він.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен привітав всіх українців і тих, хто зробив можливим звільнення утримуваних осіб.

"Зворушливий і важливий день для України і всіх українців. Радий бути тут в цей пам'ятний день. Вітаю всіх, хто причетний до цього прекрасного результату, досягнутого дипломатією", - написав він.

МЗС Німеччини заявило, що обмін полоненими між Україною та РФ приводить в дію виконання Мінських угод.

"Німеччина та Франція завжди були прихильні досягнення довіри через Нормандський формат. Ми прагнемо підтримати подальші кроки до миру на Сході України", - йдеться у заяві.

Глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак, який також головує в ОБСЄ, заявив, що надзвичайно задоволений сьогоднішнім обміном між Російською Федерацією та Україною. "Це позитивний розвиток і це призведе до величезних змін в житті десятків людей, їхніх родин та друзів!" - написав він.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

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