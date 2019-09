Европа приветствует обмен пленными между Украиной и РФ и призывает к дальнейшим шагам

Дипломаты стран Европейского союза приветствуют обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Важно, что украинские политзаключенные наконец находятся дома, в Украине. К сожалению, это произошло ценой ключевого свидетеля по делу о сбитом самолете MH17", - написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

It is important Ukrainian political prisoners are at last home, in #Ukraine. Regrettably, it comes at a price of the key witness in the #MH17 downing case. pic.twitter.com/eBHzhnIcsg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 7, 2019

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек считает, чтобы обмен может стать первым шагом для прекращения конфликта на Донбассе.

"Я приветствую обмен пленными между Украиной и Россией, включая режиссера Олега Сенцова и украинских моряков, задержанных в прошлом году в Керченском проливе. Я рассматриваю обмен как шаг к прекращению конфликта", - написал он в Twitter.

Vítám výměnu vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem včetně režiséra Oleha Sencova a ukrajinských námořníků zadržených vloni při incidentu v Kerčském průlivu. Výměnu vnímám jako krok k ukončení konfliktu. #Ukrajina #Rusko — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 7, 2019

МИД Польши в своем заявлении выразил надежду, что освобождение удерживаемых лиц будет способствовать деэскалации конфликта на Донбассе.

"Переживаем этот день вместе с семьями. Желаем освобожденным скорейшего выздоровления и возвращения к профессиональной деятельности. Надеемся, что это позволит сделать дальнейшие шаги по деэскалации конфликта на Донбассе и навсегда положит конец военным действиям", - говорится в заявлении.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал Украину и Россию "предпринять дальнейшие шаги для восстановления доверия и содействие стабильности". "Нашей целью должен быть европейский континент, где мир и сотрудничество преобладают над насилием и конфликтами", - заявил он.

FM #Schallenberg: We welcome the exchange of prisoners between #Ukraine and #Russia. We encourage both countries to take further steps to rebuild confidence and foster stability. Our aim must be a European continent where peace and cooperation prevail over violence and conflict. — MFA Austria (@MFA_Austria) September 7, 2019

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также приветствовал освобождение украинцев. "Рад, что Россия наконец освободила незаконно удерживаемых украинских моряков и политических заключенных. Факт остается фактом, что они изначально не должны были быть задержаны", - написал он.

Glad that Russia finally released the unlawfully imprisoned Ukrainian sailors and political prisoners. The fact remains that they should not have been held in the first place. #FreeUkrainianPOWs — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 7, 2019

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен поздравил всех украинцев тех, кто сделал возможным освобождение удерживаемых лиц.

"Трогательный и важный день для Украины и всех украинцев. Рад быть здесь в этот памятный день. Приветствую всех, кто причастен к этому прекрасному результату, достигнутому дипломатией", - написал он.

A moving and important day for #Ukraine and all Ukrainians. Happy to stand by them on this memorable day. Congratulations to all who have allowed this beautiful result obtained by diplomacy. My thoughts go to the families finally reunited. @MFA_Ukraine https://t.co/fLDISYCGc8 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) September 7, 2019

МИД Германии заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ приводит в действие выполнения Минских соглашений.

"Германия и Франция всегда были привержены достижению доверия через Нормандский формат. Мы стремимся поддержать дальнейшие шаги к миру на Востоке Украины", - говорится в заявлении.

We welcome the prisoner exchange between 🇺🇦 and 🇷🇺, which sets implementation of Minsk Agreements in motion. 🇩🇪 and 🇫🇷 have been committed to achieve trust-building steps through Normandy format. We are keen to support further steps towards peace in Eastern Ukraine. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 7, 2019

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который также председательствует в ОБСЕ, заявил, что чрезвычайно доволен сегодняшним обменом между Российской Федерацией и Украиной. "Это позитивное развитие и это приведет к огромным изменениям в жизни десятков людей, их семей и друзей" - написал он.

I am extremely pleased about today’s exchange of detainees between the Russian Federation and Ukraine. This is a positive development and makes a huge difference in the lives of dozens of people, their families and friends! Read my full statement 👇 https://t.co/ys3nAMr8ca — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 7, 2019

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.