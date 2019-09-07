Трамп привітав Україну і РФ з обміном: можливо, перший гігантський крок до миру

Президент США Дональд Трамп привітав обмін полоненими між Україною та РФ і заявив, що це може бути крок до миру між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Росія та Україна щойно обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!", - написав американський президент.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.