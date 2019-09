Трамп привітав Україну і РФ з обміном: можливо, перший гігантський крок до миру

Президент США Дональд Трамп привітав обмін полоненими між Україною та РФ і заявив, що це може бути крок до миру між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Росія та Україна щойно обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!", - написав американський президент.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!