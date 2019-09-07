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Трамп привітав Україну і РФ з обміном: можливо, перший гігантський крок до миру

Субота, 7 вересня 2019, 17:03

Президент США Дональд Трамп привітав обмін полоненими між Україною та РФ і заявив, що це може бути крок до миру між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Росія та Україна щойно обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже гарна новина, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!", - написав американський президент.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

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Трамп
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