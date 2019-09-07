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Трамп поздравил Украину и РФ с обменом: возможно, первый гигантский шаг к миру

Суббота, 7 сентября 2019, 17:03

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ и заявил, что это может быть шаг к миру между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Россия и Украина только что обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны", - написал американский президент.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

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Трамп
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