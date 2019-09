Трамп поздравил Украину и РФ с обменом: возможно, первый гигантский шаг к миру

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ и заявил, что это может быть шаг к миру между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Россия и Украина только что обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны", - написал американский президент.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!