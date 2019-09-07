Трамп поздравил Украину и РФ с обменом: возможно, первый гигантский шаг к миру

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ и заявил, что это может быть шаг к миру между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Россия и Украина только что обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны", - написал американский президент.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.