В Британії запускають канал новин без новин про Brexit

Британський телеканал Sky News вирішив запустити додатковий канал новин без новин про Brexit, оскільки британці за три роки сильно втомилися від Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це Sky News повідомив у середу.

За даними телеканалу, проведене цього літа дослідження показало, що третина людей повністю уникають новин. Понад 70%опитаних звинуватили Brexit, заявивши, що вони занадто засмучені політичними дебатами навколо нього.

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Майже 60% сказали, що новини чинять негативний вплив на їх настрій, а 40% вважають, що відчувають себе безсилими впливати на події.

Sky News продовжить детально висвітлювати всі аспекти Brexit на своєму головному каналі, проте канал вирішив запустити на своїй платній платформі нову програму новин, у якій не буде новин про Brexit.

Sky News Brexit-Free вийде в ефір у середу на каналі Sky 523 і транслюватиметься з 17:00 до 22:00 з понеділка по п'ятницю.

"Brexit - це історична подія, яка має великий вплив, і ми надалі будемо висвітлювати її. Новий канал просто дає людям можливість відпочити від Brexit, застосувати фільтр до їхніх заголовків і почути про проблеми далеко від Вестмінстера та Брюсселя з акцентом на жорстку, оригінальну журналістику", - сказав Джон Райлі, керівник Sky News.