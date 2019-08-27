Макрон допустив, що Росію можуть запросити на наступний саміт G7 як гостя

Країни G7 не досягли консенсусу щодо повернення РФ до G8, заявив у понеділок президент Франції Емманyель Макрон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про розширення кількості учасників ухвалюються консенсусом", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту G7 в Біарриці, додавши, що такого консенсусу наразі немає.

При цьому він підкреслив, що країна-організатор саміту має право запрошувати на нього гостей, зокрема – лідерів країн, які не належать до G7.

"Країна-організатор може запрошувати людей, але - як гостей", - сказав президент Франції.

Трамп днями заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.

На пресконференції після саміту G7 у Біарріці Трамп підтвердив свій намір: "Зможе він приїхати чи ні, психологічно, я думаю, це важко зробити", - сказав він, зазначивши, що Путін "горда людина".

Росія заявила в понеділок, що не вважає можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.