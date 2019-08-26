Кремль відкинув можливість повернення до G7 на запрошення однієї країни
Понеділок, 26 серпня 2019, 13:43
Росія заявила в понеділок, що не вважає можливим повернення до G7 / G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.
Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Для Росії членство в G7 або повернення до G7 не є самоціллю", - сказав Пєсков журналістам.
Президент США Дональд Трамп днями заявив, що "цілком можливо" запросить президента РФ Владіміра Путіна в якості гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.
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