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Кремль відкинув можливість повернення до G7 на запрошення однієї країни

Понеділок, 26 серпня 2019, 13:43

Росія заявила в понеділок, що не вважає можливим повернення до G7 / G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Для Росії членство в G7 або повернення до G7 не є самоціллю", - сказав Пєсков журналістам.

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що "цілком можливо" запросить президента РФ Владіміра Путіна в якості гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.

Читайте детальніше у статті: Привид Путіна та торговельні війни: про що домовилися на саміті G7 ключові лідери світу

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G7 (група семи) Путін Росія
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