Белый дом: Трамп может пригласить Путина на саммит G7

И.о. главы администрации президента США Мик Малвейни на брифинге в четверг заявил, что президент Трамп может пригласить президента РФ на саммит G7, который в следующем году пройдет на гольф-курорте Трампа во Флориде.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Да, я думаю, мы можем (пригласить Путина. - Ред.), - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Малвейни пояснил, что принцип проведения саммитов G7 предусматривает также возможность приглашения других лидеров в качестве гостей.

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С его слов следует, что речь не идет о приглашении Путина как члена Группы восьми, поскольку, по его словам, "дискуссии о переходе от G7 к G8 продолжаются".

Во время проведения саммита G7 во Франции в этом году Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит Группы семи в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.

Россия заявляла, что не считает возможным возвращение к G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.